Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин дает пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Сямэне.
Саммит, проходивший 4-5 сентября, позволил лидерам России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки обсудить актуальные проблемы взаимодействия как по вопросам объединения, так и по острым мировым темам.