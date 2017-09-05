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Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция

Политика
5 сентября, 9:20 UTC+3

В ходе саммита президент России обсудил с лидерами государств - членов организации актуальные проблемы взаимодействия стран БРИКС, а также международную повестку

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© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин дает пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

Саммит, проходивший 4-5 сентября, позволил лидерам России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки обсудить актуальные проблемы взаимодействия как по вопросам объединения, так и по острым мировым темам.

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БРИКС Саммит БРИКС - 2017
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