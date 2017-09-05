Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин дает пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

Саммит, проходивший 4-5 сентября, позволил лидерам России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки обсудить актуальные проблемы взаимодействия как по вопросам объединения, так и по острым мировым темам.