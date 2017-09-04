Дрозденко предложит заксобранию отменить досрочное голосование на местных выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко планирует выступить на ближайшей сессии областного законодательного собрания с инициативой отмены досрочного голосования на муниципальных выборах в регионе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступит с инициативой отмены досрочного голосования на муниципальных выборах в регионе. В ближайшую сессию Законодательного собрания глава региона намерен внести на рассмотрение проект изменений в соответствующий областной закон", - говорится в сообщении.

Губернатор также выразил мнение, что от досрочного голосования целесообразно отказаться на выборах всех уровней как от процедуры, снижающей открытость и легитимность, сообщает пресс-служба.

Сейчас закон разрешает голосовать досрочно избирателям, проживающим в труднодоступной или отдаленной местности, а также находящимся на речных и морских судах, работникам буровых платформ и полярных станций, военнослужащим, гражданам РФ за рубежом.