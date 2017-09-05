Путин: ситуация в Сирии кардинально меняется в пользу правительства

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Сирии кардинально меняется в пользу правительственных войск, но говорить, что с террористами покончено, рано. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

"Да, действительно, там ситуация развивается в пользу правительственных войск. Вы знаете, что территории, подконтрольные правительственным войскам, увеличились в разы за последние года полтора-два, и этот процесс нарастает", - сказал он.

"Можно ли сказать, что с ИГИЛ, Джебхат ан-Нусрой (террористические группировки, запрещенные в РФ - прим. ТАСС) и другими террористическими формированиями покончено навсегда? - продолжил президент. - Наверное, пока об этом рано говорить, но то, что кардинально ситуация меняется на территории Сирии - это факт".

Путин выразил надежду, что "партнерами будет доведена до конца операция в Ракке", а также обратил внимание на важность освобождения от террористов Дейр-эз-Зора. "Это по сути не политический, а военный опорный пункт всей радикальной оппозиции, радикальной в самом плохом смысле этого слова, "игиловской" оппозиции", - указал президент.

Он также заявил, что после уничтожения террористов важным шагом станет начало политического процесса в Сирии и для этой работы нужно подключение всего мирового сообщества.

"Как только операция в Дейр-эз-Зоре будет завершена, а это будет означать, что террористы понесли очень серьезное поражение, а правительственные силы и правительство Асада получили неоспоримое преимущество, нужно будет сделать следующий шаг: в укрепление режима прекращения огня, в укрепление зон деэскалации и наладить политический процесс", - сказал он.

"Это огромная работа, и без помощи международного сообщества здесь сирийским властям будет трудно решать стоящие перед ним задачи", - добавил Путин.

"Кстати говоря, и в ходе бесед на этом саммите, в кулуарах, на двусторонних встречах мы тоже с коллегами говорили об этом, - продолжил президент. - Практически все мои коллеги с этим согласны и готовы в той или иной степени внести вклад, во всяком случае в улучшение гуманитарной ситуации в Сирии".