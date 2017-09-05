Московский горком КПРФ хочет призвать партию не участвовать в выборах всех уровней

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский городской комитет КПРФ после единого дня голосования 10 сентября будет предлагать компартии отказаться от участия в президентских и губернаторских выборах, если законодательство о выборах не будет скорректировано. Об этом заявил во вторник руководитель горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

"По этому законодательству невозможно провести честные выборы, без корректировки законодательства", - сказал он на пресс-конференции.

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"Мы по итогам 10 сентября будем выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах, ни президентских, ни губернаторских, ни мэрских в Москве, если они по таким правилам, без правил будут проводить выборы", - продолжил Рашкин.

Отвечая на вопрос, согласована ли эта позиция с руководством КПРФ, Рашкин заметил, что выражает сейчас позицию московского горкома. "Мы, московский городской комитет, в соответствии с уставом мы имеем право на мнение, которое мы вырабатываем в ходе выборов в органы местного самоуправления. Это наше право, мы его озвучиваем. <...> У нас в партии не принято затыкать рот членам партии, тем более региональному отделению при озвучивании мнения коллективного", - подчеркнул он.

Рашкин уточнил, что участие КПРФ в выборах мэра Москвы в 2018 году, на которые планировалось выдвинуть руководителя фракции компартии в Мосгордуме Андрея Клычкова, будет зависеть от итогов муниципальных выборов и активности избирателей.

"Андрея Евгеньевича мы рекомендовали, мы его активом выдвинули, на конференции озвучили <...> Будем мы участвовать или нет, будет зависеть от того, как общество отреагирует на те безобразия, которые сейчас касаются выборов, как москвичи отреагируют", - пояснил он.