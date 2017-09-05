Московский горком КПРФ хочет призвать партию не участвовать в выборах всех уровней

Участники акции "Дети вместо цветов" собрали 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детямОбщество 5 сентября, 12:03
Надаль считает, что Рублеву есть что терять в их предстоящей встрече на US OpenСпорт 5 сентября, 11:47
Более 260 семей погорельцев из Иркутской области получили свидетельства на покупку жильяНовости партнеров 5 сентября, 11:46
Национальный день России на ЭКСПО-2017 пройдет 8 сентябряНовости партнеров 5 сентября, 11:42
"Не знаешь, как помочь, — спроси": благотворительность в РоссииОбщество 5 сентября, 11:35
Источник: ЕС продлит на полгода действие черного списка для РФ и УкраиныМеждународная панорама 5 сентября, 11:34
Уборочная кампания в Сибири отстает из-за нехватки техникиСибирь 5 сентября, 11:19
Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕСМеждународная панорама 5 сентября, 11:18
Стоимость проекта по реконструкции железнодорожного вокзала в Улан-Удэ вырастет в 1,5 разаСибирь 5 сентября, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский городской комитет КПРФ после единого дня голосования 10 сентября будет предлагать компартии отказаться от участия в президентских и губернаторских выборах, если законодательство о выборах не будет скорректировано. Об этом заявил во вторник руководитель горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин.
"По этому законодательству невозможно провести честные выборы, без корректировки законодательства", - сказал он на пресс-конференции.
"Мы по итогам 10 сентября будем выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах, ни президентских, ни губернаторских, ни мэрских в Москве, если они по таким правилам, без правил будут проводить выборы", - продолжил Рашкин.
Отвечая на вопрос, согласована ли эта позиция с руководством КПРФ, Рашкин заметил, что выражает сейчас позицию московского горкома. "Мы, московский городской комитет, в соответствии с уставом мы имеем право на мнение, которое мы вырабатываем в ходе выборов в органы местного самоуправления. Это наше право, мы его озвучиваем. <...> У нас в партии не принято затыкать рот членам партии, тем более региональному отделению при озвучивании мнения коллективного", - подчеркнул он.
Рашкин уточнил, что участие КПРФ в выборах мэра Москвы в 2018 году, на которые планировалось выдвинуть руководителя фракции компартии в Мосгордуме Андрея Клычкова, будет зависеть от итогов муниципальных выборов и активности избирателей.
"Андрея Евгеньевича мы рекомендовали, мы его активом выдвинули, на конференции озвучили <...> Будем мы участвовать или нет, будет зависеть от того, как общество отреагирует на те безобразия, которые сейчас касаются выборов, как москвичи отреагируют", - пояснил он.