Заседание российско-словенской межправкомиссии пройдет в октябре в Москве

БЛЕД /Словения/, 5 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Словенией находятся на весьма позитивном этапе, очередное заседание межправкомиссии пройдет в середине октября в Москве. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

"Сегодня состоялись очень насыщенные консультации как по двусторонним отношениям, так и по международным вопросам, - рассказал Мешков. - В центре внимания было также проведение в середине октября в Москве заседания межправительственной комиссии под председательством министра [связи и массовых коммуникаций] Николая Никифорова и главы МИД Словении Карла Эрьявеца".

"Мы находимся на весьма позитивном этапе. С начала года рост двустороннего товарооборота превышает 35%, - отметил он. - После значительного падения в последние годы объем взаимной торговли опять приблизился к $1 млрд. Есть целый ряд проектов в области железнодорожного транспорта и энергетики".

По словам Мешкова, стороны также рассмотрели вопросы взаимоотношений Москвы с Брюсселем. "Особое внимание уделили Западным Балканам. Договорились, что консультации, которые давно носят регулярный характер, будут продолжены", - добавил он.

В консультациях с российской стороны также участвовал посол РФ в Словении Доку Завгаев.

Культура

По словам замглавы МИД РФ, в этом году запускаются сезоны культуры двух стран. "Уверен, что для нашего зрителя будет интересно узнать о культуре Словении, а для тех кто знает, интересно развить свое представление", - отметил Мешков.

Военно-мемориальное сотрудничество

"Обсуждались конкретные вопросы, связанные с исследовательским центром в Мариборе, - обратил внимание дипломат. - Словенской стороной был поставлен вопрос о возведении памятника словенцам, погибшим на территории России с учетом того, что такой памятник, посвященный русским и советским солдатам, в 2016 году был возведен в центре Любляны".