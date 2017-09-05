Алексеева направила в администрацию президента прошение Изместьева о помиловании

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева направила в администрацию президента РФ прошение бывшего сенатора Игоря Изместьева о помиловании.

"Я направила в администрацию президента прошение Изместьева и мое прошение о его помиловании", - сказала она ТАСС.

"Я не знаю при каком губернаторе комиссия должна рассматривать это прошение, он сидел за Полярным кругом, а сейчас находится в Москве, дает показания по каким-то делам, поэтому отправили в администрацию президента, там его прошение, мое, и еще целый пакет документов", - пояснила правозащитница.

Она также добавила, что два года назад Изместьев уже обращался с прошением о помиловании, но, как утверждает Алексеева, "какой-то клерк на каком-то этапе вычеркнул его из списка, который дают президенту".

20 июля Алексеева сообщила, что обратилась с просьбой о помиловании Изместьева лично к президенту РФ Владимиру Путину, который приехал к ней поздравить с юбилеем. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что президент не исключил возможности помилования Изместьева.

Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация ряда убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.