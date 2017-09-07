Ушаков: визит короля Саудовской Аравии в Россию планируется на начало октября

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд может провести визит в Россию в начале октября. Об этом сказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума помощник президента Юрий Ушаков.
"Планируется визит на начало октября", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной дате визита короля.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил приглашение посетить Россию с визитом. В рамках этого разговора стороны подтверждали, в том числе, важность активизации международных усилий в борьбе с угрозой терроризма.