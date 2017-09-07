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Эксперты обеспокоены возможностью подделки QR-кодов на протоколах голосования

Политика
7 сентября, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

До этого о том, что защита QR-кодов нуждается в усилении, заявил член Клуба политических дебатов Владислав Федоров

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Эксперты обеспокоены возможностью подделки "за 15 минут" QR-кодов на протоколах, которые планируется использовать для ускоренного ввода информации об итогах голосования в систему ГАС "Выборы". Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права" Игорь Борисов.

Ранее о необходимости усиления защиты QR-кодов, которые планируют использовать избиркомы, заявил член Клуба политических дебатов Владислав Федоров.

"Вопросы применения QR-кодов - это правильная попытка, прошли эксперименты в различных субъектах. К сожалению, подчеркну, что российские правозащитники увидели уязвимость этого кода - его можно подделать за 15 минут и распечатать совершенно другой протокол (протокол с подделанным QR-кодом - прим. ТАСС)", - сказал Борисов.

По его словам, впоследствии протоколы с подделанными QR-кодами могут выдаваться за подлинные.

"Позиция общественников, что QR-код должен выполнять функции электронной подписи под протоколом, и его нужно закодировать на участке таким образом, чтобы никто его не смог подделать", - подчеркнул Борисов.

"Мы не хотим никого подозревать, но необходимо исключить даже такие попытки подделки, и нужно увеличивать степени защиты как протоколов, так и QR-кодов", - заключил он.

День голосования

Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

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