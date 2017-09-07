Песков: говорить о сроках подписания мирного договора с Японией рано

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. В Кремле считают преждевременными разговоры о временных ориентирах подписания мирного договора с Японией, однако отмечают общий настрой на это.
"Здесь не может быть временных рамок: это очень сложный, очень чувствительный вопрос", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли документ быть подписан до марта 2018 года.
"Россия и Япония уверенно идут по пути наращивания взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества, что, безусловно, не может не способствовать формированию благоприятной атмосферы для поиска решения по мирному договору, - констатировал представитель Кремля. - Поэтому каких-то временных сроков здесь нет, но общая ориентированность на результат, безусловно, есть".
Ранее в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что полон решимости подписать мирный договор между Россией и Японией, сделав это совместно с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал в заявлении по итогам двусторонних переговоров.
"Самое главное для японско-российских отношений - заключение мирного договора. Так сказал президент Путин во время своего визита в Японию, - подчеркнул Синдзо Абэ. - На этот раз мы полны решимости, что именно нашими руками мы подпишем мирный договор". Глава японского правительства пообещал, что тесная и активная работа в этом направлении будет непременно продолжена.