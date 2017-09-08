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Москалькова открывает горячую линию по защите избирательных прав

Политика
8 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

В преддверии единого дня голосования все граждане смогут задать вопросы или сообщить о фактах нарушений прав избирателей, отмечается на сайте омбудсмена

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в преддверии единого дня голосования 10 сентября открывает горячую линию для сбора информации о нарушениях избирательных прав.

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"Как уполномоченному по правам человека мне важно, чтобы права избирателей и кандидатов на выборные должности были реализованы в полном объеме, а возможные нарушения избирательных прав своевременно пресекались. В аппарате уполномоченного по правам человека в России открыта горячая линия с целью мониторинга и обобщения информации о нарушениях избирательных прав граждан", - говорится в обращении Москальковой, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.

"Задать вопросы или сообщить о фактах нарушений избирательных прав все граждане могут по телефонам +7 (906) 071-02-96, +7 (906) 071-02-57", - отмечается в документе.

По словам Москальковой, она сама и региональные уполномоченные по правам человека постараются "принять все возможные меры в случае поступления информации о нарушениях избирательных прав".

День голосования

Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В единый день голосования 10 сентября в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

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Темы
Единый день голосования - 2017
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Москалькова, Татьяна Николаевна
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