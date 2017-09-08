"Россия выбирает" сообщает о жалобах на досрочное голосование в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение "Россия выбирает", осуществляющее наблюдение за выборами, получило жалобы на возможные нарушения при проведении досрочного голосования на муниципальных выборах в Москве, Московской области и на подкуп избирателей во Владивостоке. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе движения.

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"Во Владивостоке жалобы поступают относительно подкупа избирателей, в Московской области - жалобы на большие очереди и большое количество голосующих досрочно людей без предоставления подтверждающих документов и не всегда способных точно сформулировать причины, по которым они хотят проголосовать досрочно", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В частности, по данным общественников, на выборах Совета депутатов Сергиева Посада досрочно голосовали более 90 человек в день. "В данный момент проблема решена, голосующих стало в три раза меньше, и территориальный избирком проводит досрочное голосование в соответствии с законом", - отмечается в релизе.

В Москве, напротив, избиратели жалуются на отказ в праве проголосовать досрочно. В движении "Россия выбирает" считают, что во избежание ситуаций, аналогичных, произошедшей в Московской области, территориальные избирательные комиссии Москвы запрашивают у избирателей документы, подтверждающие их отсутствие в городе в день выборов. "Но такое право комиссий напрямую не предусмотрено законом, в связи с чем у избирателей возникают вопросы, почему им не дают проголосовать досрочно", - подчеркивается в сообщении.

Несовершенство процедуры досрочного голосования

В движении "Россия выбирает" считают механизм досрочного голосования "недостаточно совершенным" и требующим доработки на законодательном уровне. "Его надо детальнее регламентировать, чтобы, с одной стороны, отсечь возможность злоупотреблений со стороны кандидатов при проведении досрочного голосования и использования таких технологий, как административный ресурс и подкуп, а, с другой стороны, чтобы те избиратели, которые действительно будут отсутствовать в день голосования, могли реализовать свое избирательное право", - полагают общественники.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее заявлял, что территориальные избиркомы при проведении досрочного голосования действуют в соответствии с инструкцией ЦИК, требуя документы, подтверждающие уважительную причину, по которой человек не может проголосовать 10 сентября.

В законе об основных гарантиях избирательных прав указано, что досрочно может проголосовать избиратель, который "по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)" не сможет прийти на избирательный участок в день выборов. Горбунов высказывался за то, чтобы убрать из закона формулировку "иные уважительные причины", ограничив перечень конкретными случаями.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что если доля проголосовавших досрочно превышает 1%, это вызывает подозрения в фальсификациях. Она подчеркивала, что должно соблюдаться "безусловное право людей голосовать досрочно", при этом надо "четко отсечь неправомерное использование этого права".

Единый день голосования охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.