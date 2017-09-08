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Лавров: пока рано говорить о форме новой резолюции СБ ООН по КНДР

Политика
8 сентября, 15:08 дата обновления: 8 сентября, 15:11 UTC+3

По словам главы российского МИД, альтернативы шестисторонним переговорам по КНДР не существует

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работа над новой резолюцией Совета Безопасности ООН по КНДР сейчас ведется, и пока рано говорить о том, какую форму она примет. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Сейчас идет работа над новой резолюцией в Совете Безопасности ООН, - сказал он. - Пока рано еще делать прогнозы о том, какую форму она примет".

Лавров отметил, что альтернативы политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова путем переговоров не существует. 

"Важно одно для нас - для России и для Франции, надеюсь, тоже, - отметил глава МИД РФ. - Наряду с давлением на северокорейский режим с тем, чтобы побудить его отказаться от провокаций при осуществлении своих ядерных и ракетных программ, обязательно нужно акцентировать и повышать приоритетность усилий по возобновлению политического процесса. Альтернативы этим усилиям не существует, если мы хотим надежно и в долгосрочном плане урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова".

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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