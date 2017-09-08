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ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах

Политика
8 сентября, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Элла Памфилова добавила, что "меньше стало жалоб на проверку и отбраковку подписей"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России получил минимальное количество аргументированных жалоб на действующих глав регионов-кандидатов на выборах, которые состоятся 10 сентября. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

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"Что касается жалоб в отношении кандидатов, именно действующих [глав регионов], то серьезных, аргументированных обращений практически не было, минимум. Я бы сказала, это буквально единицы", - сказала она.

Памфилова подчеркнула, что на данном этапе по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями зафиксировано гораздо меньше жалоб и обращений, в том числе касающихся использования административного ресурса, неправомерной агитации и отказов кандидатам в регистрации. "Меньше стало жалоб на проверку и отбраковку подписей", - добавила она.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

Также состоятся довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам - Кингисеппскому и Брянскому.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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Россия
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