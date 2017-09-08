Избирком: наблюдателей на выборах в Ленобласти будет в 1,5 раза больше, чем обычно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Количество наблюдателей на выборах в Ленинградской области в воскресенье, 10 сентября, будет в 1,5 раза больше, чем обычно, сообщил в пятницу журналистам председатель избирательной комиссии региона Михаил Лебединский.

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"У нас наблюдателей примерно в 1,5 раза больше в этом году, чем обычно, не в механически цифровом соотношении, а если сравнить с аналогичными кампаниями. 800 наблюдателей на 360 участков - это много", - сказал он.

По данным Лебединского, 800 наблюдателей будут направлены в день выборов на избирательные участки кандидатами.

"У нас также будут эксперты, которые не являются наблюдателями", - сообщил глава областного избиркома.

По его словам, за ходом выборов будут следить члены ассоциации "Национальный общественный мониторинг", представители Испании, Италии и Франции. Члены Общественной палаты Ленинградской области также будут отслеживать процесс в рамках своих полномочий, уточнил он.

В Ленинградской области 10 сентября пройдут муниципальные выборы, дополнительные выборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленобласти шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9. Голосование пройдет на 360 участках.