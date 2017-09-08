Международные эксперты будут наблюдать за выборами в 11 субъектах РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международные эксперты из 12 стран, приглашенные ассоциацией "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), будут наблюдать за региональными и муниципальными выборами в единый день голосования 10 сентября в 11 субъектах РФ.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Как следует из материалов НОМ (имеются в распоряжении ТАСС), 27 международных экспертов из США, Италии, Франции, Словакии, Чехии, Ирландии, Испании, Болгарии, Бельгии, Швеции, Голландии и Южной Кореи посетят Ярославскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Томскую и Рязанскую области, Пермский край, Карелию, Крым, а также Москву и Московскую область.

В частности, депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани посетит выборы в Крыму, гендиректор Всемирной ассоциации избирательных комиссий Сеонг Бае Канг из Южной Кореи будет наблюдать за избирательным процессом в Москве равно, как и представитель Бельгии, вице-президент Института прямой демократии в Совете Европы (ESDI) Альдо Каркаци.

Эксперт из Италии, депутат муниципального собрания региона Венеция Стефано Вальдегамбери посетит Кировскую область, а депутат Народного собрания Болгарии от Болгарской социалистической партии Румен Гечев и представитель США Клайн Престон IV - Калининградскую область.

День голосования

Единый день голосования 10 сентября охватит практически всю территорию страны: выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений, принять участие в голосовании смогут 46 млн человек, это около половины всех избирателей России.

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.