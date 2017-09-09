В регионах России наступает день тишины перед выборами 10 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, наступает в регионах России накануне единого дня голосования.

10 сентября выборы разных уровней пройдут в 82 из 85 регионов России, исключения составят Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

В частности, состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В шести регионах - в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях - пройдут выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве.

День тишины наступит в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь 9 сентября по местному времени.

Что запрещено в день тишины

За сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио. Такая норма существует в законодательстве многих стран мира, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 м от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

При этом призывы избирательной комиссии прийти на выборы и проголосовать не подпадают под запрет, так как не являются агитацией за конкретного кандидата или партию.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до закрытия избирательных участков в каждом конкретном регионе.