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Роман Селезнев признал вину в кибермошенничестве по обвинениям в штате Джорджия

Политика
9 сентября, 1:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, сентября. /ТАСС

По данным прокуратуры штата, россиянин принимал участие в обналичивании незаконным путем более $2 млн с кредитных карт

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Селезнев, осужденный в США за кибермошенничество, признался в сговоре с целью электронного хищения денежных средств по обвинениям, выдвинутым против него в Джорджии. Об этом сообщила в пятницу прокуратура этого штата.

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По ее данным, Селезнев признал вину в том, что вступил в 2008 году в сговор с целью кибератаки в отношении компании Worldpay, которая является поставщиком для банков онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей.

Как отмечает прокуратура, Селезнев принимал участие в обналичивании более $2 млн с кредитных карт, доступ к которым был получен в результате хакерского взлома. "Обвиняемый и подготовленная команда хакеров украли более $2 млн из банкоматов по всему миру", - заявил прокурор Северного округа Джорджии Джон Хорн.

Селезнева в апреле приговорили в штате Вашингтон к 27 годам лишения свободы, однако против него возбуждены дела еще в Неваде и Джорджии. Признание россиянином вины, о котором идет речь, последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы Джорджии. Дата вынесения приговора по обвинениям, выдвинутым в этом штате, пока не установлена.

Ранее адвокат Селезнева Игорь Литвак заявил, что срок россиянину могут увеличить из-за выдвинутых против него обвинений еще в двух штатах. По его словам, судьи могут решить, что Селезнев должен отбывать сроки заключения параллельно, однако возможен вариант, при котором они будут суммироваться.

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