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Представители РФ и Франции обсудили в Женеве тему урегулирования конфликта в Сирии

Политика
9 сентября, 15:50 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 9, сентября. /ТАСС

По словам Алексея Бородавкина, встреча выявила близость российских и французских подходов по некоторым проблемным вопросам

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ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Успехи в борьбе с терроризмом в Сирии и достижение примирения в зонах деэскалации были высоко оценены на состоявшихся в Женеве в пятницу российско-французских консультациях. В них приняли участие постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин и заместитель дипломатического советника президента Франции Орельен Лешевалье, а также военные двух стран, непосредственно курирующие сирийское досье. Как сообщил в субботу российским журналистам Алексей Бородавкин, эта встреча выявила близость российских и французских подходов по целому ряду аспектов сирийского урегулирования.

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© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

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Эти консультации "логично вписывались в осуществление договоренностей, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном на встрече в Версале в мае, а затем на переговорах министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана", подчеркнул глава российской миссии. "Были высоко оценены недавние военные успехи в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) на территории САР, достижение замирений в зонах деэскалации, приближающие окончание гражданской войны в Сирии", - отметил собеседник, добавив, что рассматривались также перспективы политического урегулирования конфликта в рамках астанинского и женевского процессов, вопросы оказания гуманитарной помощи сирийскому населению, а также внешнеполитические инициативы России и Франции по содействию разрешению сирийского кризиса с привлечением государств, оказывающих влияние на развитие обстановки в САР.

Консультации "прошли в благожелательной атмосфере и выявили близость российских и французских подходов по ряду проблем, стоящих перед международным сообществом в контексте борьбы с терроризмом и восстановления мира на сирийской земле", сказал Алексей Бородавкин. Стороны условились о продолжении такого рода контактов.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Бородавкин, Алексей Николаевич
Страны
Сирия Россия
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