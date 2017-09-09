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ЦИК РФ заявил, что не вправе переносить муниципальные выборы в Москве

Политика
9 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о предложении некоторых общественных организаций перенести проведение выборов в столице на неделю позже

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России не вправе переносить муниципальные выборы в Москве, как того просили некоторые общественные организации. Соответствующее пояснение опубликовано в субботу на сайте ЦИК РФ.

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Как отмечается в сообщении, 8 сентября в СМИ появилась информация о предложении некоторых общественных организаций перенести дату проведения выборов в Москве на неделю позже.

"Сообщаем, что 10 сентября в Москве состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. ЦИК России не является избирательной комиссией, организующей муниципальные выборы, и не является органом, уполномоченным перенести назначенные на 10 сентября выборы", - говорится в сообщении.

Муниципальные выборы в соответствии с Избирательным кодексом Москвы назначаются представительными органами местного самоуправления, уточняется в релизе.

"Кроме того, понятие "перенос выборов" не содержится в избирательном законодательстве. В то же время лица, полагающие, что их избирательные права нарушены, вправе обратиться в суд с заявлением об отмене решения о назначении выборов", - подчеркивается в сообщении.

В нем указано также, что ЦИК России "внимательно следит за ходом подготовки к выборам разных уровней и, исходя из общего принципа - обеспечение максимальной прозрачности всей избирательной системы и повышения доверия к выборам на всех уровнях - и не выходя за рамки своей компетенции, обращает внимание избирательных комиссий на выявленные недостатки".

10 сентября в России состоится единый день голосования. В Москве, в частности, выберут депутатов советов 125 районов.

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