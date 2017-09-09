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Собянин уволил главу и замглавы управы в Ново-Переделкине

Политика
9 сентября, 17:04 дата обновления: 9 сентября, 17:14 UTC+3

Мэр Москвы сообщил, что заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил в Ново-Переделкине главу и замглавы управы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Стараемся проводить максимально честные выборы... За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы, - говорится в сообщении. - Документы в понедельник передадим в прокуратуру. Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе".

На сайте управы ее главой значится Юрий Носенко.

Пресс-служба мэрии отказалась предоставить ТАСС дополнительные комментарии, сказав, что вся информация приведена в Twitter Собянина и на его странице "ВКонтакте".

10 сентября в России состоится единый день голосования. В Москве, в частности, выберут депутатов советов 125 районов.

 

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