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ЦИК: государственная автоматизированная система "Выборы" готова к голосованию 10 сентября

Политика
9 сентября, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов и главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Пак также сообщили о готовности системных администраторов к проведению выборов

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" полностью готова к единому дню голосования 10 сентября. Об этом в субботу доложили руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов и главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Пак председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, сообщается на сайте ЦИК.

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"Основываясь на результатах общесистемных тренировок и заключениях, представленных избирательными комиссиями субъектов РФ и сервисными центрами, обслуживающими региональные фрагменты ГАС "Выборы", докладываем о готовности ГАС "Выборы" и системных администраторов к проведению дополнительных выборов депутатов Государственной думы и совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах РФ 10 сентября", - говорится в сообщении.

10 сентября в ходе выборов разных уровней в 82 из 85 регионов России будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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