Лавров обсудит в Саудовской Аравии аспекты урегулирования в Сирии и кризис вокруг Катара

ДЖИДДА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает в воскресенье вторую часть своего турне по странам Ближнего Востока, на этот раз он посетит Саудовскую Аравию и Иорданию. В конце августа глава МИД РФ провел переговоры в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре.

В Джидде Лавров обсудит, по сути, те же самые темы - военно-политические аспекты урегулирования в Сирии и кризис в отношениях между Дохой и рядом арабских государств.

Министр будет принят королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, который до конца октября собирается в Россию с визитом, а также встретится с главой МИД страны Аделем аль-Джубейром.

Инвентаризация договоренностей

Стороны рассмотрят состояние и перспективы укрепления двусторонних отношений. "Рассчитываем провести совместную инвентаризацию хода выполнения соответствующих решений и договоренностей, согласованных ранее на высшем уровне, а также условиться о дальнейших конкретных шагах по наращиванию двустороннего взаимодействия", - отметили на Смоленской площади.

В числе задач в Москве видят поддержание регулярного политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации, реализацию совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной, научно-технической, инфраструктурной и иных областях. Планируется также затронуть тематику гуманитарных связей, включая научные и культурные обмены, туризм.

Персидский залив

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Для возвращения диалога на прежний уровень соседи выдвинули Катару 13 требований.

Эмир Кувейта как посредник выступил с идеей о встрече вовлеченных в конфликт государств на высшем уровне, где бы стороны и смогли обсудить взаимные претензии.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провели 8 сентября телефонный разговор. По имеющейся информации, катарский лидер "выразил желание сесть за стол переговоров" и обсудить требования, выдвинутые четырьмя арабскими государствами, "с целью достижения общих интересов".

В МИД Саудовской Аравии отметили, что беседа состоялась по просьбе эмира Катара, подчеркнули, что не пойдут на диалог до тех пор, пока Доха публично не объявит свою позицию.

Москва неоднократно заявляла, что поддерживает шаги Кувейта по примирению сторон, но с собственными инициативами выступать не планирует. "Неизменно призываем заинтересованные государства к преодолению этой тревожной ситуации за столом переговоров, выработке компромиссных развязок, способных вернуть отношения участников данного спора в неконфронтационное, конструктивное русло, обеспечить их единство перед лицом многочисленных вызовов современности, в первую очередь угрозы международного терроризма", - подчеркнули в МИД РФ.

Сирия

Одной из главных тем станет сирийский кризис, особенно в контексте предстоящей встречи в Астане 14-15 сентября и намеченных на октябрь межсирийских переговоров в Женеве.

На форуме в столице Казахстана предстоит, в частности, согласовать границы зоны деэскалации по Идлибу, а также продолжить разговор о силах контроля на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе севернее Хомса.

На повестке дня в контексте женевского формата продолжение усилий по формированию делегации сирийской оппозиции для последующих прямых переговоров с правительством Сирии. В Эр-Рияде в августе прошли соответствующие консультации так называемого Высшего комитета по переговорам и "московской" и "каирской" групп.

Сергей Лавров 8 сентября призвал всех игроков способствовать эффективной работе механизмов по Сирии. "Убежден, что если все мы будем способствовать эффективной, четкой работе всех уже созданных механизмов, в которых представлены все без исключения региональные и внерегиональные игроки, то добьемся результата, - заявил он. - Постоянные члены СБ ООН должны ощущать свою особую ответственность за полное выполнение резолюции 2254".