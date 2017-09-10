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Избирательные участки открылись на Сахалине и Курилах

Политика
10 сентября, 0:43 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, сентября. /ТАСС

Более трети из них расположены на морских судах

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки Сахалинской области открылись в 8:00 местного времени (00:00 мск) во всех 18 районах островного региона. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

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"Все 319 участков в 18 районах области начали работу. Из них 146 расположены на судах, приписанных к областным портам. В единый день голосования на островах пройдут сразу шесть выборных кампаний. Главная, по выборам депутатов сахалинской областной думы седьмого созыва, состоится на всех избирательных участках", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в пяти районах также будут проходить выборы депутатов районных законодательных собраний. "Выборы депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва пройдут по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система)", - отметила сотрудница облизбиркома.

Она уточнила, что участие в выборах на Сахалине и Курилах принимают десять партий: "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Народная партия "За женщин России", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Единая Россия", "Яблоко", партия "Коммунисты России", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Родина", "Патриоты России" и 83 кандидата одномандатника - шестеро из них самовыдвиженцы, остальные - представители политических партий.

К выборам выпущено 387,2 тыс. штук бюллетеней для голосования по единому избирательному округу и столько же - для голосования по одномандатным округам (при численности избирателей 382 тыс. 245 человек).

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Темы
ЛДПР "Родина" "Яблоко" "Единая Россия" "Патриоты России" "Коммунисты России" "Справедливая Россия" Единый день голосования Единый день голосования - 2017
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