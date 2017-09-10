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Выборы депутатов городских дум региональных центров проходят на Камчатке и в Приморье

Политика
10 сентября, 2:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, сентября. /ТАСС

Явка на избирательные участки в Петропавловске-Камчатском по состоянию на 10:00 по местному времени (01:00 мск) составила 4,09%

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов городских дум проходят в воскресенье в Петропавловске-Камчатском и во Владивостоке.

Как сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии Владивостока, в столице Приморья с 08:00 по местному времени (01:00 мск) открыты 236 стационарных, три временных и 73 судовых избирательных участка.

Впервые во Владивостоке на избирательных участках применена технология машиночитаемого кода, когда результаты на каждом избирательном участке подсчитывается традиционным методом, после чего цифры с помощью специального программного обеспечения вводятся в компьютер. После обработки печатается итоговый бюллетень в QR-кодом. Также на избирательных участках Владивостока установлены 79 систем КОИБ.

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Всего во Владивостоке предстоит избрать 35 депутатов. На эти места претендуют более 200 кандидатов по партийным спискам и свыше 80 одномандатников.

Для проведения единого дня голосования на Камчатке в воскресенье открыты 173 избирательных участка. В регионе проходят дополнительные выборы в законодательное собрание края и выборы в органы местного самоуправления Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, поселка Палана, Усть-Большерецкого, Карагинского, Олюторского, Пенжинского и Тигильского районов. Как сообщили в краевой избирательной комиссии, предстоит избрать 141 депутата и 13 глав, в голосовании примут участие около 150 тыс. человек.

"Самая масштабная избирательная кампания проходит в Петропавловске-Камчатском, где жители выбирают 32 депутата городской думы и одного депутата в заксобрание региона. Выбирать предстоит из 153 кандидатов, из которых всего шестеро - самовыдвиженцы, остальные выдвинуты политическими партиями. В краевой столице для голосования открыты 80 участков, на которых работают 259 наблюдателей", - сообщили в избиркоме.

По состоянию на 10:00 по местному времени (01:00 мск) избирательные участки в Петропавловске-Камчатском посетили около 5,5 тыс. человек. Явка составила 4,09%. При этом, эта цифра выше, чем на аналогичных выборах в думу в 2012 году - тогда к 10:00 по местному времени участки посетили 3,2% от общего числа избирателей. В целом по краю в выборах на данный момент приняли участие 7,1 тыс. человек, или 4,42% от общего числа избирателей.

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