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Почти 24% избирателей Сахалина уже проголосовали на выборах в областную думу

Политика
10 сентября, 10:58 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 10, сентября. /ТАСС

В Единый день голосования на островах проходят сразу шесть выборных кампаний

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 23,5% избирателей Сахалинской области по состоянию на 18:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали на выборах в областной парламент, сообщили в воскресенье ТАСС в облизбиркоме.

"На 18:00 местного времени на выборах депутатов Сахалинской областной думы седьмого созыва проголосовало 89 тыс. 781 человек или 23,59% избирателей. В 2012 году явка на это время составила 24,02%", - сказала собеседница агентства, добавив, что порог в 30% преодолели в Невельском и Корсаковском районе.

В Единый день голосования 10 сентября на островах проходят сразу шесть выборных кампаний. Главная - по выборам депутатов Сахалинской областной думы, которые проводятся по смешанной избирательной системе: из 28 депутатов 14 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 14 - по одномандатным округам (мажоритарная система). В бюллетени для голосования включены 10 избирательных объединений, 77 кандидатов одномандатников, 263 кандидата идут по единому избирательному округу.

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