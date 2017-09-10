В день тишины в Москве произошло два нарушения выборного законодательства

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два нарушения правил предвыборной агитации было зафиксировано в Москве в субботу, в день тишины перед муниципальными выборами. Об этом в воскресенье сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"За субботу зафиксировано два нарушения правопорядка, касающихся предвыборной агитации", - сказал он.
Так, днем в субботу в ОВД по Таганскому району был доставлен гражданин Узбекистана, который распространял агитационные листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов. "Составлен протокол об административных правонарушениях, гражданин отпущен", - отметил Реут.
Второй случай произошел в субботу поздно вечером в районе Отрадное: одна из кандидатов в депутаты сама расклеивала и раскладывала в почтовые ящики агитационные материалы. "Участковый вызвал наряд, наряд приехал. Женщине стало плохо, приехала скорая, но не нашла оснований для госпитализации. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности", - рассказал член Мосгоризбиркома.
"Сегодня подобных происшествий нет. Это результат качественной работы правоохранительных органов и избирательных комиссий Москвы, которые непрерывно разъясняли законодательство участникам избирательного процесса", - добавил он.
В Москве проходят выборы советов депутатов в 125 районах - во всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. В общей сложности по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов - это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.