Владимир Кличко считает, что Мэйуэзер больше не вернется на рингСпорт 10 сентября, 11:22
Явка на выборах в Свердловской области превышает 5%Политика 10 сентября, 11:15
Карполь: российский календарь соревнований мешает женской сборной по волейболуСпорт 10 сентября, 11:14
Базаревич: российским баскетболистам надо играть дерзко, чтобы победить хорватов на ЧЕСпорт 10 сентября, 11:10
Явка на выборы глав Томской области и Бурятии находится на уровне прошлых крупных выборовПолитика 10 сентября, 10:50
Меркель заявила о готовности к посредничеству в конфликте вокруг КНДРМеждународная панорама 10 сентября, 10:11
Франция задействовала более 20 космических аппаратов для слежения за ураганом "Ирма"Космос 10 сентября, 10:01
Назарбаев предложил создать организацию ОИС15 для развития науки по аналогии с G20Наука 10 сентября, 10:00
Выборы в ДФО: низкая явка во Владивостоке и высокая активность в ЯкутскеПолитика 10 сентября, 9:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Единый день голосования завершился на Камчатке, все 173 избирательных участка, работавшие в крае, закрылись для избирателей в 20:00 местного времени (11:00 мск), сообщил в воскресенье ТАСС заместитель руководителя избирательной комиссии региона Игорь Шамраев.
"Все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени для избирателей и перешли в режим работы по подсчету голосов. По данным на 18.00 местного времени (09:00 мск), явка по двум ключевым кампаниям - выборам депутатов городской думы Петропавловска-Камчатского и дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Камчатского края - составила 14,62% и 15,86% соответственно. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, пока не зафиксировано", - сказал Шамраев.
Он добавил, что, если сравнивать итоги выборов депутатов городской думы в столице края, которые были в 2012 году, они практически идентичны с выборами 2017 года. Тогда явка на 18:00 местного времени (09:00 мск) составила 14,8%. Сегодня гражданам предстояло избрать 141 депутата и 13 глав муниципальных образований.