ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Единый день голосования завершился на Камчатке, все 173 избирательных участка, работавшие в крае, закрылись для избирателей в 20:00 местного времени (11:00 мск), сообщил в воскресенье ТАСС заместитель руководителя избирательной комиссии региона Игорь Шамраев.

"Все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени для избирателей и перешли в режим работы по подсчету голосов. По данным на 18.00 местного времени (09:00 мск), явка по двум ключевым кампаниям - выборам депутатов городской думы Петропавловска-Камчатского и дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Камчатского края - составила 14,62% и 15,86% соответственно. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, пока не зафиксировано", - сказал Шамраев.

Он добавил, что, если сравнивать итоги выборов депутатов городской думы в столице края, которые были в 2012 году, они практически идентичны с выборами 2017 года. Тогда явка на 18:00 местного времени (09:00 мск) составила 14,8%. Сегодня гражданам предстояло избрать 141 депутата и 13 глав муниципальных образований.