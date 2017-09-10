Полпред в УрФО раскритиковал призывы к бойкоту выборов свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских проголосовал на выборах губернатора Свердловской области в одной из школ Екатеринбурга.

Ранее в социальных сетях региона была развернута активная кампания по бойкоту выборов.

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"Те мероприятия, которые проводятся с населением, особенно с молодежью, с разъяснением важности и ответственности того, чтобы прийти на выборы, я думаю, что они должны быть, должны проводиться эффективно. Ну а те призывы, которые раздаются, как-то бойкотировать выборы, когда это еще происходит со стороны так называемых либерально-демократических сил, как это так? Самое главное завоевание демократии - это то, что граждане сами выбирают свою власть, а им предлагают этого не делать - это непонятно", - сказал он журналистам после голосования.

По данным областного избиркома, по состоянию на 12:00 (10:00 мск) средняя явка избирателей на выборах по Свердловской области составляет 14,62%. "Избиратели голосуют активнее, чем на предыдущих прямых выборах губернатора региона, в 2003 году явка на то же время составляла 9,15%", - отметили избиркоме.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на избирательный участок в гимназию № 104 Екатеринбурга в 12:00 (10:00 мск) вместе с вице-губернатором Владимиром Тунгусовым и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом. "Призываю всех жителей региона прийти и проголосовать на участке", - сказал Куйвашев.

О выборах

Прямые выборы свердловского губернатора проходят впервые за 14 лет. Свердловская область - рекордсмен по количеству зарегистрированных кандидатов среди регионов РФ, где в сентябре выбирают глав регионов. "Муниципальный фильтр" прошли и были зарегистрированы шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

Кроме того, в Свердловской области 10 сентября избираются депутаты парламентов в 49 муниципальных образованиях, а также главы четырех муниципалитетов, в том числе в Нижнем Тагиле. В регионе работают более 2,5 тысяч избирательных участков, на 40% из них организовано видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Впервые технологию QR-кодирования результатов протоколов используют на 1,5 тыс. участках, всего установлено более 600 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Впервые в единый день голосования в области работают Ситуационный центр облизбиркома и Центр общественного наблюдения за ходом выборов.