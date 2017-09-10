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Избирком: выборы в Новгородской области проходят спокойно и без нарушений

Политика
10 сентября, 14:09 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 10, сентября. /ТАСС

Глава регионального избиркома Татьяна Лебедева отметила, что на 12 часов на избирательные участки пришли почти 51,3 тыс. человек

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Новгородской области проходят спокойно и без серьезных нарушений. Об этом в воскресенье на брифинге для журналистов сообщила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

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"Компания проходит спокойно и открыто. На участках, где я была, праздничная атмосфера. Утром активности не было, а сейчас уже чувствуется оживление даже на улице", - сказала Лебедева.

По ее словам, утром было одно обращение от жителей, которые пожаловались на громкую музыку с избирательного участка, и данное неудобство было устранено. Кроме того, поступали звонки из Старорусского района, которые носили консультационный характер.

Глава регионального избиркома отметила, что на 12 часов на избирательные участки пришли почти 51,3 тыс. избирателей - это 10,18%.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то она немного меньше, на прошлых выборах губернатора в 2012 году на это время было 14,58%. Погода располагает, и люди пойдут на избирательные участки", - добавила Лебедева.

Жителям Новгородской области предстоит выбрать главу региона, на пост претендуют пять кандидатов: депутат областной Думы Ольга Ефимова (КПРФ), депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР), предприниматель Михаил Панов ("Справедливая Россия"), военный пенсионер Николай Захаров от "Патриотов России" и врио губернатора Андрей Никитин от "Единой России". На территории региона открыты 543 избирательных участка, на которых присутствуют 909 наблюдателей от кандидатов.

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