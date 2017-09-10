В Якутии завершился Единый день голосования

ЯКУТСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Единый день голосования завершился в Якутии, все 674 участковые избирательные комиссии закрыли участки. По итогам голосования будут избраны восемь глав районов, 214 глав муниципальных образований (сел, поселков, райцентров), 3308 депутатов представительных органов МСУ и глава города Якутска. Об этом в воскресенье сообщили в ЦИК республики.

"Все участки закрыты, начался подсчет голосов. На этих выборах применена новая система подсчета голосов - технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования с применением машиночитаемого кода [QR-кода]. Это значительно сократит время ввода информации в базу ГАС "Выборы", также исключается человеческий фактор, так как протокол участковой комиссии об итогах голосования будет изготавливаться с помощью специального программного обеспечения. Кроме того, это позволит исключить орфографические ошибки и опечатки", - отметили в региональном ЦИКе.

Всего в Якутии зарегистрировано 526 тыс. избирателей, из которых 170 тыс. проживают в Якутске (32% избирателей). В Якутске выбирали главу города, среди четырех кандидатов был и действующий мэр города Айсен Николаев.

Явка на 18:00 по местному времени (12:00 мск) по республике составила 37,7% (198,8 тыс. избирателей), в городе Якутске явка составила 31% (55 тыс. человек). Высокой явке избирателей в столице республики не способствовало празднование юбилея города Якутска, который в это воскресенье отмечал 385-летие, при этом более 17,4 тыс. избирателей проголосовали досрочно, в том числе 5,9 тыс. человек в Якутске. Наибольшая явка избирателей отмечена в Горном районе, где в выборах приняли участие 72,06%, а наименьшая явка зафиксирована в городском округе Жатай, где на избирательные участки пришли всего 6,4% избирателей.

По мнению экспертов, такая низкая явка избирателей обусловлена уверенностью горожан в победе действующего мэра. "Люди уверены в безоговорочной победе действующего мэра, это является мотивом для того, чтобы не идти на выборы. Но в целом ситуация по выборам в столице положительная, у людей нет негатива", - сказал ТАСС социолог Андрей Хорошев.

Другой эксперт, кандидат педагогических наук Владислав Голованов, отметил, что при положительной динамике развития города жители не проявляют особую активность, так как нет какой-либо опасности. "Многие видят, что город позитивно и поступательно развивается, поэтому проявляют определенную пассивность. Кроме того, не было особой конкуренции на выборах мэра", - сказал он.