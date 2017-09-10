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Международный эксперт: российская система сканирования бюллетеней вызывает доверие

Политика
10 сентября, 15:32 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Французский журналист и общественный деятель не зафиксировал нарушений в ходе выборной кампании в Пермском крае

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Информационный центр ЦИК России в единый день голосования

Информационный центр ЦИК России в единый день голосования

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕРМЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Российская система сканирования бюллетеней с помощью QR-кода вызывает больше доверия к избирательному процессу и могла бы примирить французов с новыми избирательными технологиями, сообщил в воскресенье ТАСС международный эксперт на выборах в Пермском крае, французский журналист и общественный деятель Дмитрий Де-Кошко.

"Я сравниваю с тем, что происходит у меня - во Франции. Интересный момент - это введение новых технологий, у нас они внедряются только на некоторых участках, но в общем население против. А тут интересный пример, который я не встречал раньше ни в Америке, ни в Германии, ни в других странах: у вас используется система сканирования, после чего бюллетень падает в урну. Таким образом вы можете проверить и сопоставить то, что на месте, и то, что ушло в центр. Это довольно интересный опыт, это может примирить наших избирателей с новыми технологиями голосования", - рассказал Де-Кошко.

По его словам, во Франции избиратели против новых технологий по двум причинам. Первая - "недоверие к власти, поскольку уверены, что могут быть искажения по дороге". Кроме того, процесс подсчета голосов воспринимается французами как "гражданское вмешательство в выборный процесс".

В Перми французский эксперт не увидел никаких нарушений в ходе выборной кампании. "Конечно, нет никаких нарушений, и на этом уровне их не может быть в общем-то", - заметил Дмитрий Де-Кошко.

По данным регионального избиркома на 15:00 по местному времени (13:00 мск), в Пермском крае уже проголосовали около 27% избирателей, что на 5% выше явки на выборы 2016 года.

О выборах

Все 1840 избирательных участков открылись в Пермском крае в 08:00 по местному времени (06:00 мск), проголосовать можно до 22:00 по местному времени (20:00 мск). Раньше голосование в Пермском крае проходило до 20:00 по местному времени (18:00 мск), однако 20 апреля Заксобрание Прикамья приняло ряд изменений и дополнений в закон "О выборах губернатора Пермского края", в том числе увеличено отведенное для голосования время на два часа.

По словам представителя краевого избиркома Игоря Вагина, это сделано для удобства избирателей, поскольку многие предпочитают голосовать вечером.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Своих кандидатов на пост губернатора в Пермском крае выдвинули и утвердили пермские отделения ЛДПР, КПРФ, партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Патриоты России". Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

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