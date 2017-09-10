Избирком Саратовской области зарегистрировал еще три жалобы на нарушения на выборах

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Саратовской области зарегистрировала еще три жалобы на нарушения, допущенные в ходе выборов главы региона и депутатов областной думы 10 сентября. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь избирательной комиссии региона Татьяна Комольцева.

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"Избирательная комиссия региона зафиксировала еще три жалобы. Таким образом, всего в течение сегодняшнего дня нам поступило пять жалоб на нарушения в ходе выборов. Информация по ним проверяется", - сказала Комольцева, уточнив, что одна из жалоб касалась предвыборной агитации в ходе голосования.

Ранее она отметила, что сотрудники избиркома выясняют информацию о других обращениях.

До этого сообщалось, что избирком Саратовской области продолжает также проверку после драки на одном из участков в регионе, где, по предварительной информации, один из членов комиссии потребовал предоставить ему данные, выходившие за пределы его полномочий, а, получив отказ, устроил потасовку.