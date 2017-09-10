Москалькова считает, что в целом выборы в РФ проходят спокойно

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает, что день голосования в целом в стране проходит без серьезных инцидентов.
"В стране происходят выборы. Слава богу, что нигде не сорваны, что участки открыты, что люди приходят на участки, свое волеизъявление реализуют, что нигде нет пока никаких протестных акций и массовых заявлений", - сказала она в ходе заседания мониторинговой группы, созданной для контроля за соблюдением избирательных прав граждан в единый день голосования.
Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.