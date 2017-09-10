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Москалькова считает, что в целом выборы в РФ проходят спокойно

Политика
10 сентября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что пока нигде нет "никаких протестных акций и массовых заявлений"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает, что день голосования в целом в стране проходит без серьезных инцидентов.

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"В стране происходят выборы. Слава богу, что нигде не сорваны, что участки открыты, что люди приходят на участки, свое волеизъявление реализуют, что нигде нет пока никаких протестных акций и массовых заявлений", - сказала она в ходе заседания мониторинговой группы, созданной для контроля за соблюдением избирательных прав граждан в единый день голосования.

Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России, исключения составляют Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть общественных объединений.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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Россия
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