Врио главы Марий Эл Евстифеев отметил высокую явку на выборах в республике

Медведев: выборы в единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровнеПолитика 10 сентября, 21:46
Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третийСпорт 10 сентября, 21:26
Куйвашев лидирует на выборах губернатора на Урале после обработки более 26% протоколовПолитика 10 сентября, 21:07
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче девятого тура РФПЛСпорт 10 сентября, 20:57
Сборная Испании победила турок и вышла в 1/4 финала ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 20:45
Голосование под звуки вальса: Севастополь впервые в своей истории выбирает губернатораПолитика 10 сентября, 20:43
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию УкраиныМеждународная панорама 10 сентября, 20:39
Тренер "Витязя" Белов не может предъявить претензий хоккеистам после поражения от "Барыса"Спорт 10 сентября, 20:38
Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного КавказаПолитика 10 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев отметил высокую явку избирателей на выборах в республике в единый день голосования 10 сентября.
"Работа с самого утра идет в нормальном русле, в спокойном режиме. Первое, на что хотел бы обратить внимание, - высокая явка жителей республики Марий Эл <…> У нас практически нет жалоб. Все это вместе доказывает, что результаты голосования будут честными и объективными…" - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Евстифеев также добавил, что побывал на десяти избирательных участках, и везде избирательные комиссии работали "четко и слаженно".
По данным Избиркома Марий Эл, на 18:00 мск явка избирателей составила 37,05%, что на 3,2% меньше, чем на прошлых выборах губернатора в 2015 году на это же время. Евстифеев, в свою очередь, назвал такое изменение в показателях "статистической погрешностью".
В единый день голосования - 10 сентября 2017 года - в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания республики шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.