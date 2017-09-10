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Врио главы Марий Эл Евстифеев отметил высокую явку на выборах в республике

Политика
10 сентября, 21:55 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 10, сентября. /ТАСС

По данным Избиркома Марий Эл, на 18:00 мск явка избирателей составила 37,05%

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ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев отметил высокую явку избирателей на выборах в республике в единый день голосования 10 сентября.

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"Работа с самого утра идет в нормальном русле, в спокойном режиме. Первое, на что хотел бы обратить внимание, - высокая явка жителей республики Марий Эл <…> У нас практически нет жалоб. Все это вместе доказывает, что результаты голосования будут честными и объективными…" - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Евстифеев также добавил, что побывал на десяти избирательных участках, и везде избирательные комиссии работали "четко и слаженно".

По данным Избиркома Марий Эл, на 18:00 мск явка избирателей составила 37,05%, что на 3,2% меньше, чем на прошлых выборах губернатора в 2015 году на это же время. Евстифеев, в свою очередь, назвал такое изменение в показателях "статистической погрешностью".

В единый день голосования - 10 сентября 2017 года - в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания республики шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

 

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Единый день голосования - 2017
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Евстифеев, Александр Александрович
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