Врио главы Марий Эл Евстифеев отметил высокую явку на выборах в республике

ЙОШКАР-ОЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Марий Эл Александр Евстифеев отметил высокую явку избирателей на выборах в республике в единый день голосования 10 сентября.

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"Работа с самого утра идет в нормальном русле, в спокойном режиме. Первое, на что хотел бы обратить внимание, - высокая явка жителей республики Марий Эл <…> У нас практически нет жалоб. Все это вместе доказывает, что результаты голосования будут честными и объективными…" - сообщил он журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Евстифеев также добавил, что побывал на десяти избирательных участках, и везде избирательные комиссии работали "четко и слаженно".

По данным Избиркома Марий Эл, на 18:00 мск явка избирателей составила 37,05%, что на 3,2% меньше, чем на прошлых выборах губернатора в 2015 году на это же время. Евстифеев, в свою очередь, назвал такое изменение в показателях "статистической погрешностью".

В единый день голосования - 10 сентября 2017 года - в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания республики шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.