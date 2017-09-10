Вице-спикер Госдумы не считает низкой явку избирателей на выборах 10 сентября

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия", избран от Москвы) заявил, что не считает низкой явку избирателей на выборах разных уровней, состоявшихся 10 сентября.
"Я бы не сказал, что явка низкая. Та явка, которая сегодня была во многих субъектах Федерации, это абсолютно нормальная явка", - сказал парламентарий в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов", посвященного единому дню голосования 10 сентября. "Ее можно сравнить с активностью избирателей на региональных выборах во Франции, в Италии и других странах", - считает Толстой.
Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.
В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.