Вице-спикер Госдумы не считает низкой явку избирателей на выборах 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия", избран от Москвы) заявил, что не считает низкой явку избирателей на выборах разных уровней, состоявшихся 10 сентября.

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"Я бы не сказал, что явка низкая. Та явка, которая сегодня была во многих субъектах Федерации, это абсолютно нормальная явка", - сказал парламентарий в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов", посвященного единому дню голосования 10 сентября. "Ее можно сравнить с активностью избирателей на региональных выборах во Франции, в Италии и других странах", - считает Толстой.

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России. Исключение составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах проходили дополнительные выборы в Госдуму, в 16 регионах жители выбирали глав субъектов, а в шести - депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.