После обработки 83% протоколов на выборах свердловского губернатора у Куйвашева 61,22%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия") уверенно лидирует на выборах главы региона с результатом 61,22% голосов после обработки 83% протоколов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте облизбиркома.

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"На выборах губернатора Свердловской области обработано 2123 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (83%). Явка избирателей составила 35,60%. Куйвашев набрал 61,22% голосов", - говорится в сообщении.

Кандидат от КПРФ Алексей Парфенов набрал 12,06% голосов, замыкает тройку лидеров кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин с 9,47% голосов.

"Видать, еще не пришло мое время", - коротко прокомментировал корреспонденту ТАСС предварительные итоги голосования Ионин.

В свою очередь, в беседе с корреспондентом ТАСС секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий назвал 10 сентября "историческим днем для Свердловской области". "Кампания была, я считаю, удачно организована. Все зависело от того опыта, который мы получили в прошлом году при проведении выборов в Заксобрание и Госдуму, подбирая сильную команду в именно такой хорошей конкурентной борьбе, делая ранний старт, вовлекая людей в обсуждение программы и кандидатуры. Врио губернатора... проехал всю Свердловскую область, он подтвердил правоту нашего курса", - сказал Шептий, отметив, что "рейтинг Куйвашева работал и на рейтинг кандидатов в местные думы".

Прямые выборы губернатора Свердловской области проходили впервые за 14 лет. На пост претендовали врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").