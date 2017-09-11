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Новые технологии ускорили подсчет голосов в Свердловской области на 1,5 часа

Политика
11 сентября, 1:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

В регионе была успешна протестирована технология создания QR-кодов, в которые преобразуют данные о результатах голосования на каждом участке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Новые технологии, которые впервые были применены на выборах в Свердловской области, позволили ускорить процесс подсчета голосов в среднем на 1,5 часа. Об этом сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Валерий Чайников.

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"Благодаря новым технологиям удалось значительно ускорить процесс подсчета голосов как на муниципальных выборах, так и на выборах главы региона. В среднем процедура подсчета ускорилась на 1,5 часа", - сказал Чайников.

Ранее он сообщал, что в регионе была успешна протестирована технология создания QR-кодов, в которые преобразуют данные о результатах голосования на каждом участке. По его словам, технология работает без сбоев.

"Свердловская область - лидер по количеству комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего их установлено более 600. Использование КОИБов и QR-кодов значительно ускорило процесс подсчета голосов в регионе", - сказал Чайников.

В единый день голосования 10 сентября в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендуют врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

На данный момент на выборах губернатора Свердловской области подсчитано 83% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует Куйвашев с 61,22% голосов.

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