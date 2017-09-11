Алиханов набирает почти 81% голосов на выборах главы Калининградской области

Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения ГерманииПолитика 11 сентября, 3:58
Губернатор Белгородской области предварительно победил на выборахПолитика 11 сентября, 3:37
Масштабные учения железнодорожных войск ВВО прошли в двух регионах Дальнего ВостокаАрмия и ОПК 11 сентября, 3:13
Против Шведа нет приема: сборная России вышла в четвертьфинал ЕвробаскетаСпорт 11 сентября, 3:11
В Гаване продолжается сильное наводнение, вызванное ураганом "Ирма"Происшествия 11 сентября, 2:58
Никитин лидирует на выборах главы Новгородской области по итогам обработки 100% протоколовПолитика 11 сентября, 2:46
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US OpenСпорт 11 сентября, 1:55
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная силаМеждународная панорама 11 сентября, 1:25
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса ХНаука 11 сентября, 1:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов набирает почти 81% голосов после обработки около 93% протоколов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областной избирательной комиссии.
"Обработаны протоколы с 539 избирательных участков из 579. Число избирателей, принявших участие в голосовании на данных участках, - 287 105", - сообщили в облизбиркоме.
По их данным, Алиханов набирает 80,80% голосов, Евгений Мишин - 5,53%, Игорь Ревин - 9%, Екатерина Тимофеева - 2,61%.
Полностью обработаны данные Балтийской, Гвардейской, Гусевской, Зеленоградской, Калининград-Ленинградской, Краснознаменской, Неманской, Озерской, Полесской, Правдинской, Светлогорской, Черняховской территориальных избирательных комиссий.
На этот пост главы Калининградской области претендуют врио губернатора региона Антон Алиханов, выдвинутый "Единой Россией", зампредседателя комитета областного парламента по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР), депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ), председатель Камчатской краевой экологической общественной организации "Камча" Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией "Зеленые".