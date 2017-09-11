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Алиханов набирает почти 81% голосов на выборах главы Калининградской области

Политика
11 сентября, 2:02 дата обновления: 11 сентября, 3:50 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, сентября. /ТАСС

К настоящему времени обработано около 93% протоколов

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КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов набирает почти 81% голосов после обработки около 93% протоколов. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областной избирательной комиссии.

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"Обработаны протоколы с 539 избирательных участков из 579. Число избирателей, принявших участие в голосовании на данных участках, - 287 105", - сообщили в облизбиркоме.

По их данным, Алиханов набирает 80,80% голосов, Евгений Мишин - 5,53%, Игорь Ревин - 9%, Екатерина Тимофеева - 2,61%.

Полностью обработаны данные Балтийской, Гвардейской, Гусевской, Зеленоградской, Калининград-Ленинградской, Краснознаменской, Неманской, Озерской, Полесской, Правдинской, Светлогорской, Черняховской территориальных избирательных комиссий.

На этот пост главы Калининградской области претендуют врио  губернатора региона Антон Алиханов, выдвинутый "Единой Россией", зампредседателя комитета областного парламента по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР), депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ), председатель Камчатской краевой экологической общественной организации "Камча" Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией "Зеленые".

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