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На выборах губернатора Ярославской области лидирует Дмитрий Миронов

Политика
11 сентября, 2:18 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Врио губернатора Ярославской области набирает 79,51% голосов по результатам подсчета 90,6% протоколов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов набирает 79,51% голосов по результатам обработки 90,6% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные обнародованы в информационном центре избирательной комиссии Ярославской области.

По данным на информационном табло за Михаила Парамонова проголосовали 8,69%, за Сергея Балабаева - 5,67%, Андрей Ватлин набрал 2,92%, Кирилл Панько - 1,20%. Явка на обработанных участках составила 33,9%.

В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).

В Ярославской области в единый день голосования проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.

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Миронов, Дмитрий Юрьевич
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