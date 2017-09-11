На выборах губернатора Ярославской области лидирует Дмитрий Миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов набирает 79,51% голосов по результатам обработки 90,6% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные обнародованы в информационном центре избирательной комиссии Ярославской области.
По данным на информационном табло за Михаила Парамонова проголосовали 8,69%, за Сергея Балабаева - 5,67%, Андрей Ватлин набрал 2,92%, Кирилл Панько - 1,20%. Явка на обработанных участках составила 33,9%.
В борьбе за пост главы региона приняли участие врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России"), депутат облдумы Михаил Парамоновов (КПРФ) и депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин (ЛДПР).
В Ярославской области в единый день голосования проходили выборы губернатора, депутатов муниципалитета (гордумы) Ярославля, а также выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований.