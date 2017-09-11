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Куйвашев побеждает на выборах губернатора на Урале

Политика
11 сентября, 5:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, сентября. /ТАСС

После обработки почти 100% протоколов врио губернатора набрал 62,04% голосов

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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы Свердловской области после обработки почти 100% протоколов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте облизбиркома.

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"На выборах губернатора Свердловской области обработано 2493 протоколов участковых избирательных комиссий из 2542 (98,07%). Куйвашев набрал 62,04% голосов, кандидат от КПРФ Алексей Парфенов получил 11,72% голосов избирателей, кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Ионин набрал 9,06% голосов", - сказано в сообщении.

В единый день голосования 10 сентября в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").

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