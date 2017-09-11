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Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя по итогам обработки 95% протоколов

Политика
11 сентября, 5:21 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

По данным 174 участковых комиссий, Овсянников набирает 71,34% голосов избирателей

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Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует по итогам обработки 94,6% протоколов на выборах губернатора города, следует из материалов ГАС "Выборы".

Согласно данным 174 участковых комиссий, выдвинутый "Единой Россией" Овсянников набирает 71,34% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,25%), на третьем - Илья Журавлев от ЛДПР с показателем 7,52%. Далее следуют Иван Ермаков (2,13%, "Патриоты России") и Николай Кряжев (0,50%, Коммунистическая партия социальной справедливости).

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
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Россия
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