Овсянников лидирует на выборах губернатора Севастополя по итогам обработки 95% протоколов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников лидирует по итогам обработки 94,6% протоколов на выборах губернатора города, следует из материалов ГАС "Выборы".
Согласно данным 174 участковых комиссий, выдвинутый "Единой Россией" Овсянников набирает 71,34% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Роман Кияшко (16,25%), на третьем - Илья Журавлев от ЛДПР с показателем 7,52%. Далее следуют Иван Ермаков (2,13%, "Патриоты России") и Николай Кряжев (0,50%, Коммунистическая партия социальной справедливости).