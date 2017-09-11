Куйвашев побеждает на выборах губернатора на Урале после обработки 100% протоколов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия") побеждает на выборах главы Свердловской области после обработки 100% протоколов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте облизбиркома.

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"По состоянию на 08:00 (06:00 мск) на выборах губернатора Свердловской области обработано 2542 протокола участковых избирательных комиссий из 2542 (100%). Явка избирателей составила 37,33%. Голоса избирателей распределились следующим образом: Евгений Куйвашев - 62,16%, Дмитрий Ионин - 9,06 %, Константин Киселев - 4,62%, Алексей Парфенов - 11,64%, Дмитрий Сергин - 3,99%, Игорь Торощин - 5,40%", - сказано в сообщении.

В единый день голосования в Свердловской области прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. На пост претендовали врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").