Максим Решетников побеждает на выборах губернатора Пермского края с 82% голосов

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ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников по итогам обработки 100% протоколов на прошедших 10 сентября выборах главы региона набрал более 80% голосов избирателей. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин.
"Мы подвели предварительные итоги голосования, подсчитано 100% протоколов. Явка достаточно высокая - 42,5%. Что касается результатов голосования: за Решетникова Максима Геннадьевна проголосовали 82,06% [687 тыс. избирателей], второе место у Филатова Ирина Анатольевна [7,49%], третье место занимает Постников Олег Сергеевич [3,75%]", - сказал глава избиркома.
По его словам, выборы прошли "достаточно спокойно".