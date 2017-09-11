РФ на сессии СПЧ ООН выступит против политизации правозащитной проблематики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия на открывающейся в понедельник в Женеве 36-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) будет выступать против использования правозащитной проблематики как инструмента политического давления. Об этом заявили в МИД РФ.

"В программу сессии включено обсуждение проблематики коренных народов, влияния односторонних принудительных мер на права человека, борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью в контексте обеспечения прав женщин, обеспечения прав пожилых людей, права на развитие, вопросов поддержания справедливого и демократического глобального миропорядка, использования наемников, правозащитных аспектов борьбы с современными формами рабства и насильственными исчезновениями", - обратили внимание в дипведомстве.

На сессии запланировано рассмотрение целого ряда страновых сюжетов, добавили в министерстве. "Помимо правозащитной ситуации на Украине и доклада Комиссии по расследованию в Сирии, предусмотрено обсуждение положения в области прав человека в Бурунди, ДРК, Ливии, Камбодже, Мьянме, Судане, Южном Судане, ЦАР и Сомали", - отметили в МИД.

В Женеве, как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, будут представлены итоги визита в РФ спецдокладчика СПЧ по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

На полях сессии совместно с Российским фондом мира запланированы мероприятия по проблематике расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти в Европе, а также нарушений прав детей - жертв конфликта на Украине", - проинформировали в министерстве.

"Российская делегация будет проводить линию на развитие конструктивного диалога и поиск взаимоприемлемых развязок по важнейшим тематическим вопросам повестки дня Совета, недопущение политизации прав человека и использования правозащитной проблематики в качестве инструмента политического давления", - подчеркнули в МИД.