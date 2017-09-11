Эксперты отмечают сокращение количества системных нарушений на выборах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования, который прошел в России 10 сентября, показал, что системных нарушений на выборах регионального уровня стало на порядок меньше, чем фиксировалось в ходе предыдущих кампаний. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Системных нарушений на выборах на уровне регионов стало на порядок меньше", - сказал он, ссылаясь на данные мониторинга, проведенного экспертами в воскресенье.

Григорьев уточнил, что эксперты получали информацию о различных нарушениях на муниципальном уровне. "Но они носили локальный характер на уровне действий конкретных кандидатов", - пояснил член ОП.

Выборы 10 сентября

Выборы разных уровней проходили в воскресенье в 82 из 85 регионов России, кроме Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В Кингисеппском и Брянском одномандатных округах состоялись дополнительные выборы в Госдуму. В 16 регионах (в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе) жители голосовали за кандидатов в главы субъектов. Главу Адыгеи выбирали депутаты республиканского парламента.

В шести субъектах РФ (в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях) избирали депутатов законодательных собраний.

В общей сложности в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещается порядка 36,7 тыс. мандатов. Всего в выборах участвовали 42 партии и шесть общественных объединений.