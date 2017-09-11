Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кабуле освободили россиянку, осужденную за попытку присоединиться к ИГ

Политика
11 сентября, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Гражданка России 1991 года рождения, ее муж и малолетняя дочь были задержаны в Афганистане в 2016 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянка, осужденная, за попытку присоединиться к афганскому крылу террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), освобождена из тюрьмы в Кабуле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Афганистане.

Галерея
8 фото
© AP Photo/Raqqa Media Center

Джихад и большая политика: кому выгодно "Исламское государство"

"Вчера, 10 сентября, из кабульской тюрьмы "Пуле-Чархи" сотрудниками посольства освобождена росгражданка Куджаева Т. П. 1991 года рождения и ее малолетняя дочь Аиша 2012 года рождения, отбывавшие наказание за попытку присоединиться к афганскому крылу ИГ. Глава семейства гражданин Куджаев М.А. 1984 года рождения, еще отбывает наказание", - сообщили в дипмиссии.

"С момента задержания семьи Куджаевых в 2016 году консульский отдел посольства России в Афганистане постоянно находился на связи и вел активную работу с представителями консульского департамента МИД Исламской Республики Афганистан и государственным адвокатом осужденных, а также руководством кабульской тюрьмы по вопросам содержания российских граждан, оказания им медицинской помощи, предоставления возможности связываться с посольством и своими родственниками", - продолжили в диппредставительстве.

После освобождения Куджаева с дочерью была доставлена в российскую дипмиссию, где им было обеспечено питание и проживание, а также предложена медицинская помощь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Россия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в Москве
3
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольнения
4
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
5
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
6
Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории
7
Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама