В Кабуле освободили россиянку, осужденную за попытку присоединиться к ИГ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россиянка, осужденная, за попытку присоединиться к афганскому крылу террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), освобождена из тюрьмы в Кабуле. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Афганистане.

"Вчера, 10 сентября, из кабульской тюрьмы "Пуле-Чархи" сотрудниками посольства освобождена росгражданка Куджаева Т. П. 1991 года рождения и ее малолетняя дочь Аиша 2012 года рождения, отбывавшие наказание за попытку присоединиться к афганскому крылу ИГ. Глава семейства гражданин Куджаев М.А. 1984 года рождения, еще отбывает наказание", - сообщили в дипмиссии.

"С момента задержания семьи Куджаевых в 2016 году консульский отдел посольства России в Афганистане постоянно находился на связи и вел активную работу с представителями консульского департамента МИД Исламской Республики Афганистан и государственным адвокатом осужденных, а также руководством кабульской тюрьмы по вопросам содержания российских граждан, оказания им медицинской помощи, предоставления возможности связываться с посольством и своими родственниками", - продолжили в диппредставительстве.

После освобождения Куджаева с дочерью была доставлена в российскую дипмиссию, где им было обеспечено питание и проживание, а также предложена медицинская помощь.