Кандидаты в губернаторы от ЛДПР и КПРФ станут депутатами саратовской облдумы

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САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в губернаторы Саратовской области Ольга Алимова (КПРФ) и Станислав Денисенко (ЛДПР) станут депутатами областной думы.
По данным избиркома региона, КПРФ набрала в ходе выборов депутатов 14,68% голосов. Таким образом, Алимова, возглавлявшая партийный список, получила мандат в облдуме. Денисенко прошел в думу по одномандатному избирательному округу № 17 города Энгельса, набрав 32,37% голосов.
По словам Алимовой, выборы такого уровня - это большой опыт для кандидатов. "По партийным списком КПРФ у нас пока ожидается два мандата в областной думе, один из них будет моим. Губернаторские выборы, которые проходили в регионе впервые за последние 17 лет, участие в дебатах и т. д., это, на мой взгляд, в первую очередь, огромный новый опыт", - сказала она.
В единый день голосования 10 сентября в регионе прошли выборы губернатора Саратовской области, а также депутатов областной думы. По данным избиркома, выборы главы региона признаны состоявшимися. После обработки 100% бюллетеней, лидером губернаторских выборов стал врио главы области Валерий Радаев, набрав 74,62% голосов, у Алимовой - 16,28% голосов, у Денисенко - 5,38%, у представителя от "Патриотов России" Лидии Париновой - 2,49%. Явка на выборах составила 54,8%.
По словам председателя облизбиркома Павла Точилкина, выборы депутатов облдумы также признаны состоявшимися. "Единая Россия" получила 66,84%, КПРФ - 14,68%, ЛДПР - 8,06%, "Справедливая Россия" - 5,75%, "Коммунисты России" - 2,26% и "Яблоко" - 1,22%.