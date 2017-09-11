Гудков утверждает, что вместе с "Яблоком" 266 кандидатов из его списка победили

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, организовавший совместно с партией "Яблоко" команду кандидатов на муниципальных выборах в Москве "Объединенные демократы", утверждает, что победу одержали 266 человек.

"У нас 266 депутатов вместе с "Яблоком". Это история успеха в 62 районах", - сказал он на пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что "это история политическая".

10 сентября в 125 муниципалитетах Москвы прошли выборы депутатов местных советов, всего было распределено 1502 мандата. Первое место по количеству полученных мандатов заняла "Единая Россия" (76%), на втором месте - партия "Яблоко" (11,72%).