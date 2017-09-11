Посол Франции Сильви Берманн приступила к обязанностям в России

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый посол Франции в России Сильви Берманн может по праву претендовать на запись в Книге рекордов Гиннесса. 4 сентября она устроила прощальный прием в Лондоне после трех лет работы в Соединенном Королевстве, а уже 8 сентября вручила в российском внешнеполитическом ведомстве копии своих верительных грамот, немедленно приступив к новым обязанностям в Москве.

"Я счастлива вновь оказаться в особняке Игумнова (московская резиденция посла Франции - прим. ТАСС), который станет моим новым домом в России", - написала глава дипмиссии на своей странице в Twitter в первый рабочий день в Москве в качестве нового посла Французской Республики.

Разносторонний опыт

Берманн уже работала в Москве в 1986-1989 годах на посту советника французского посольства. Она владеет русским языком и хорошо знает Россию.

В послужном списке дипломата нет пауз. Ее родина - Франция, дом - весь мир. В карьере Берманн посольство в Москве - уже третий пост в ранге посла Франции. Ранее она представляла интересы Парижа в Пекине и Лондоне. До этого работала в Нью-Йорке и Брюсселе, возглавляла ключевой департамент международных организаций МИД Франции.

В старинных апартаментах французского внешнеполитического ведомства на Ке д'Орсе коллеги отзываются о ней с нескрываемым восхищением, характеризуя как высокого профессионала, который во всем стремится дойти до основания, до сути. "Сильви Берманн - человек с солидным багажом знаний, необычайной энергией, уникальным опытом и редким даром коммуникации", - заметил один из сотрудников министерства.

Первая француженка - посол в КНР

Среди ее многочисленных академических грамот - диплом парижского Института восточных языков и цивилизаций, где она изучала китайский. Свои лингвистические и страноведческие знания она затем совершенствовала в Пекинском институте языков и культур.

В Китае ей довелось учиться в середине 1970-х, когда там было всего 25 французских студентов (сейчас их 9 тысяч). 20-летняя парижанка, дочь адвокатов, путешествовала по Пекину на велосипеде и раз в неделю после занятий трудилась на китайских предприятиях.

Спустя три десятилетия она стала в 2011 году первой француженкой на посту посла в Китае. До Берманн в истории французского Министерства иностранных дел ни одна женщина не представляла интересы Парижа в стране, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Исследователь и писатель

В ее бытность в Китае посольство работало и в выходные дни. Редкое свободное время посол посвящала визитам на выставки живописи или прогулкам по историческим кварталам столицы. Ее книга "Китай в глубоких водах" (La Chine en eaux profondes, 2017) свидетельствует о глубоком интересе к культуре, истории и традициям страны, языком которой она владеет в совершенстве.

По словам самого автора, она собрала в этих записках "воспоминания, свидетельства и размышления", основанные на длительном знакомстве с крупнейшим по численности населения государством мира. Берманн убеждена, что в интересах Франции - "лучше понять и лучше узнать" Китай. За короткое время книга вызвала многочисленные отклики в прессе. Рецензенты рекомендуют ее всем, кто собирается посвятить свою жизнь изучению этой страны.

Радушный прием в Москве

В российской столице оказали радушный прием новому французскому послу. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет делать все, чтобы "посольство Франции могло эффективно работать над выполнением договоренностей, достигнутых 29 мая в Версале" на встрече президентов двух государств.

Копии своих верительных грамот Берманн вручила 8 сентября заместителю главы МИД Алексею Мешкову. Во время беседы дипломатов было подтверждено обоюдное стремление "продолжать открытый и доверительный диалог по всем ключевым темам современной повестки дня". Москва и Париж намерены также содействовать "развитию двусторонних отношений на уровне, соответствующем традициям дружбы и сотрудничества, всегда выгодно отличавшим" оба государства.

В Москве Сильви Берманн сменила Жан-Мориса Рипера, возглавлявшего французское посольство в России с октября 2013 года.