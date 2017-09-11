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Лукашевич: РФ видит необходимость серьезной реформы совещания ОБСЕ по правам человека

Политика
11 сентября, 19:59 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 11, сентября. /ТАСС

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, совещание "стало политизированным, перестало служить площадкой для обозначения позиций и коллективного поиска проблем, став трибуной по обличению других государств"

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ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия настаивает на необходимости глубокой реформы ежегодно организуемого в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) совещания Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом заявил в понедельник в беседе с российскими журналистами постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, принимающий участие в данной конференции.

По его словам, российскую сторону не устраивает "концепция этого мероприятия". "Она требует основательного пересмотра, так как все эти нравоучения о том, что нужно сделать России для исправления своего имиджа, нам порядком надоели. Это совещание создавалось не для этого, а для коллективного поиска решений проблемных вопросов в сфере прав человека вне привязки к конкретным странам и регионам. Никто не свободен от критики, но то, что позволяют себе представители ЕС и США, абсолютно недопустимо", - сказал постпред.

"Требуется коррекция всего человеческого измерения. Совещание стало политизированным, перестало служить площадкой для обозначения позиций и коллективного поиска проблем, став трибуной по обличению других государств, не соответствующей мандату ОБСЕ", - добавил он, подчеркнув, что в текущем году уже три государства покинули совещание и не участвуют в данном мероприятии. "Это звонок для всего руководства", - констатировал Лукашевич. По его словам, Россия намерена добиваться, чтобы в БДИПЧ работал представитель РФ.

Как подчеркивает ОБСЕ, стартовавшее в понедельник заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения - "это крупнейшая ежегодная европейская конференция по вопросам прав человека и демократии". Эта платформа создана для того, чтобы отслеживать реализацию договоренностей по вопросам человеческого измерения, обсуждать связанные с этим проблемы, обмениваться примерами положительных практик и вырабатывать рекомендации для дальнейших улучшений. В течение двух недель в Варшаве состоятся 18 панельных дискуссий и около 100 сопутствующих мероприятий. Совещание завершится 22 сентября.

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Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
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Россия
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